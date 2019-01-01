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Весна для гитлера /facebook.com/events/451838192215403/

Уже совсем скоро украинский театр сможет добавить в арсенал новую постановку в жанре мюзикл, столь популярном на Западе, но недооцененным у нас. 21 сентября в Октябрьском дворце состоится премьера нового спектакля Театра Александра Меламуда - "Весна для Гитлера".

Билеты бронируют уже сейчас, но что ждет зрителей в назначенную дату? Режиссер Семен Горов не раскрывает все секреты, однако мы расскажем пять интересных фактов о предстоящем музыкальном спектакле.

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1. Александр Меламуд набрал для постановки поистине шикарный звездный состав. Каждая фамилия в списке актеров подтверждает высокий уровень постановки: Алексей Вертинский, Алексей Суханов, Александр Меламуд, Остап Ступка, Людмила Смородина, Вячеслав Никоноров, Мирослава Филиппович.

2. Образы актеров и декорации - уникальны. Специально для спектакля их создают художник по костюмам Любава Сокол и художник-постановщик Маша Шубина.

3. Пьесу писали продюсер Александр Меламуд, режиссер Семен Горов, и сценарист Мария Лиманская. Но работа над постановкой так вдохновила актеров, что они стали дописывать свои реплики и придумывать новые шутки. Так что комедия обещает быть действительно смешной.

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4. Несмотря на "присутствие" Гитлера в названии спектакля, в сюжете нет никакой политики и скрытых смыслов. Гитлер по задумке - комедийный персонаж.

5. Когда жена Остапа Ступки Дарья узнала, что он будет играть Гитлера, сказала: "Я как еврейка не смогу с тобой после этого жить". Артист очень смеялся. Ну а жена со временем смирилась.

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