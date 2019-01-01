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Дракон

Вседозволенность власти возможна только тогда, когда дракон живет внутри каждого. И после любого путча над нашим городом поселится дракон. Так написал на своей странице в Facebook Александр Меламуд после премьеры спектакля “Дракон” в Киеве.

В антракте во время премьеры люди ходили несколько опешившие и спрашивали друг у друга: “Ну, как тебе? Нравится?”. Привыкшие к постановке Марка Захарова, зрители часто оказывались не готовыми к творческому почерку Владимира Горянского, который буквально ошарашил зал своей манерой передачи смысла пьесы.

Но уже в финале второго акта весь зал сорвался на ноги в бурной овации. По признаниям зрителей, настолько мощной постановки им не доводилось видеть ранее. Что подтвердил аншлаг и на втором спектакле. Но не только постановкой и прекрасной игрой актеров запомнился “Дракон”.

Дракон

“Как грамотно вы переписали классику, подстроившись под текущие реалии”;

“Мощная драматургия современной жизни”;

“Отчетливо видны аллюзии на текущих политиков”;

"Это же надо так сильно передать украинскую действительность".

Такие комментарии доводилось читать и слышать от зрителей. Поговаривают, что даже в предвыборных офисах некоторых партий обиделись на то, что спектакль – прямой удар по имиджу их кандидата в президенты.

Каково же было удивление, когда продюсер и исполнитель одной из главных ролей Александр Меламуд заявил о том, что весь сюжет, вся драматургия, и практически все диалоги – это практически полное следование оригиналу пьесы Евгения Шварца, написанной аж в 1944-м году. Да-да, гениальность данного произведения заключается в злободневности в любую эпоху, хорошо это или плохо.

Дракон

Тем не менее, Горянскому удалось привнести в произведение свой стиль. Благодаря его постановке и фирменному юмору, благодаря прекрасной музыкальной составляющей и невероятно смешным песням авторства Александра Меламуда – произведение смотрится легко и весело.

И убедиться в этом вы можете уже 5 марта в Октябрьском дворце города Киева. Спешите, пока еще остались билеты, ведь их хорошо разбирают в любую погоду.