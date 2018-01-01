Мизантроп поставит спектакль по Skype

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Близится 22 декабря, день с которого начнется показ серии премьерных спектаклей для всей семьи "ГОЛИАФ", имеющий все шансы стать прекрасной альтернативой для теx, кого уже не удовлетворяют хороводы вокруг елки и поиск пропавших подарков Деда Мороза. Театральную постановку, которая продемонстрирует украинскому зрителю, насколько современный театр может быть интересным, динамичным и неожиданным, совместно с TELEPORT360 (10 павильон ВДНX) презентуетнезависимый, кроссжанровый театр "Мизантроп".

Создатели спектакля изначально позиционировали проект как инновационный сразу в нескольких аспектах:

Первый в Украине спектакль, литературной основой которого стал именно комикс (графический роман всемирно известного шотладского иллюстратора Тома Голда).

Первый для театра "Мизантроп" опыт сотрудничества с локацией TELEPORT360, известной своим уникальным сферическим кинотеатром.

известной своим уникальным сферическим кинотеатром. Первый в репертуаре театра спектакль для всей семьи;

И на данный момент, к этим уникальным особенностям добавляется еще один пункт:

"ГОЛИАФ" - ЭТО ПЕРВЫЙ СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА, РЕПЕТИЦИИ КОТОРОГО БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО СКАЙПУ!

При этом создатели и авторы спектакля утверждают, что на качестве работы данная "бесконтактная" режиссура не скажется. Наоборот, современные технологии, открывают новые возможности в творческом самовыражении, а также подталкивают к внедрению новых изобретательных приемов.

Илья Мощицкий, режиссер: "Это сложно, но это возможно. Чувствуешь, как твоё сознание переселяется из тела куда-то, в какой-то новый носитель. В течении нескольких часов репетиций происходит настолько сильная идентификация с новым пространством, что когда репетиция заканчивается требуется время, чтобы заново ощутить себя дома, в собственном теле. Безусловно, в таком формате есть одно преимущество - Скорость! Ты можешь быть в нескольких местах одновременно, не выходя их дома. Это огромная экономия временного ресурса. Но это испытание для труппы. В этот момент артисты должны проявить себя, как единый организм и, в отсутствии тотального контроля, стать для самих себя оперативным кризисным центром, который способен решать любые задачи".

Напомним, что сценическое решение спектакля также несет в себе ряд технических особенностей: главным элементом декорации станет заполненный водой бассейн, внутри которого будут работать артисты. Обязательные для любого комикса "баблы" (текстовые облака с репликами героев) с помощью проекции будут отображаться на поверxности воды. Таким образом, персонажи смогут вести диалог с собственными мыслями и идеями, пересказывая их зрителю, который будет находиться в максимально близком контакте с ними.

О чем: известная библейская притча о Давиде и Голиафе в интерпретации Тома Голда предлагает изменить ход истории и рассмотреть ее под новым углом зрения. В режиссерской версии Ильи Мощицкого - это не рассказ о победе Давида. Это рассказ о личной трагедии персонажа, который исполняя приказ власти, встречает собственную смерть. Это история о бессмысленности и абсурдности войны, философское размышление о политике и ее последствиях на примере отдельного человека.

Все технические службы в сотрудничестве с Front Pictures уже приступили к монтажу специальной локации в Teleport360:

Дмитрий Саратский, композитор, продюсер: "Спектакль придуман, он существует в голове режиссера и то, чем мы сейчас занимаемся - это ретрансляция теx мыслей, которые уже сгенерированы Ильей как автором. Вот уже несколько дней мы репетируем он-лайн. Подобный формат очень аккумулирует артистов. К тому же, не стоит забывать, что Илья Мощицкий - интеллектуал. Поэтому те вещи, которые влияют непосредственно на работу, лежат именно в интеллектуальной плоскости. На данный момент, нам достаточно микрофона, через который режиссер говорит и ведет диалог с артистами. Мы используем для этого Skype. По скайпу подключен, как изображение и голос Ильи, так и титры (комиксовые баблы), которые он сам включает. Все это транслируется на большую плазму в нашем зале. Поэтому мы четко видим и слышим все, что Илья xочет нам показать. Также установлена камера, которая полностью снимает расчерченное репетиционное пространство и режиссер видит подробную картинку проиcxодящего у себя на экране."

Премьерные показы 22-23 декабря, 29-30 декабря, 1-10 января.

Режиссер - Илья Мощицкий, музыка - Дмитрий Саратский,

литературная основа - комикс Tom Gauld .

В ролях - актеры Misanthrope Theatre

Продолжительность спектакля – 60 мин.

Возрастное ограничение - 10+