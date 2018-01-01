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/пресс-служба

Музыкальный спектакль "Серенада Солнечной долины", прогремевший на весь Киев в сентябре, вновь собирает зрителей.

2 декабря в Октябрьском дворце поклонников творчества Гленна Миллера и качественной украинской антрепризы ждет настоящая предновогодняя сказка.

Сюжет по мотивам оскароносной голливудской комедии знаком многим, но лучшие актеры страны, джаз-бэнд, грандиозные движущиеся декорации и уникальные костюмы создадут непередаваемую атмосферу и подарят вам абсолютно новые впечатления. Вихрь эмоций перенесет зрителей из серых будней в мир юмора, романтики и живой музыки.

Жизнь талантливого музыканта Теда Скотта (Виталий Борисюк) перевернется с ног на голову, после приглашения сыграть вместе с оркестром на знаменитом курорте "Солнечная Долина". Музыкант споет в дуэте с великой певицей Вивьен Доун (Ольга Сумская), которая проявляет к нему особое внимание. Но в жизнь Теда также ворвется Карен (Мирослава Филиппович) — беженка из Норвегии, которая закрутит морозным вихрем эмоций всех героев спектакля. Теперь вместо репетиций Тед гоняется за Карен по снежным склонам на лыжах. Эта история — классический любовный треугольник, который непросто распутать, но хэппи энд гарантирован!

На сцене Октябрьского в этот вечер для вас будут блистать: Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Мирослава Филиппович, Владимир Горянский, Алексей Вертинский, Александр Меламуд, Ксения Вертинская и Алиса Диалло.

Режиссер: Семен Горов.

Художник-сценограф: Маша Шубина.

Художник по костюмам: Любава Сокол.

Музыкальный бэнд под управлением Андрея Соловьева.

Продюсер: Александр Меламуд.

Постановка пройдет в Октябрьском дворце 2 декабря. Билеты можно купить на concert.ua, kontramarka.ua, parter.ua и kiev.karabas.com.