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В Киеве вручили премию Золотая пектораль

Вчера, 26 марта, в Национальном театре им. Франко были объявлены лауреаты театральной премии Киевская пектораль.

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Лучшим драматическим спектаклем стал Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра), а Лучшим музыкальным спектаклем – Богема (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества).

Премию за Лучшую женскую роль получила Анжелика Савченко, за роль Патриции Хольман в спектакле Три товарища (Национальный академический драматический театр им.Ивана Франко). Награду за Лучшую мужскую роль получил Лев Сомов, за роль Мадам Розы в спектакле Жизни впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

Предлагаем ознакомиться со всеми лауреатами премии Киевская пектораль-2017

Лучший драматический спектакль - Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра)

- Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра) Лучший музыкальный спектакль - Богема (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества).

- Богема (Киевский муниципальный академический театр оперы и балета для детей и юношества). Лучший камерный спектакль - 12 ночь, или что захотите (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

- 12 ночь, или что захотите (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра). Лучшая режиссерская работа - Дмитрий Богомазов, Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра)

- Дмитрий Богомазов, Жизнь впереди (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра) Лучшая мужская роль - Лев Сомов, за роль Мадам Розы в спектакле Жизни впереди(Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра).

- Лев Сомов, за роль Мадам Розы в спектакле Жизни впереди(Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра). Лучшая женская роль - Анжелика Савченко, за роль Патриции Хольман в спектакле Три товарища (Национальный академический драматический театр им.Ивана Франко).

- Анжелика Савченко, за роль Патриции Хольман в спектакле Три товарища (Национальный академический драматический театр им.Ивана Франко). Лучшая мужская роль второго плана - Антон Соловей, за роли Юрасика и Альберта в спектакле Папа, ты меня любил? (Киевский академический театр "Золотые Ворота").

- Антон Соловей, за роли Юрасика и Альберта в спектакле Папа, ты меня любил? (Киевский академический театр "Золотые Ворота"). Лучшая женская роль второго плана - Екатерина Кистень, за роль Женщины в спектакле Двое бедных румынов, которые разговаривают на польском (Новый драматический театр на Печерске).

- Екатерина Кистень, за роль Женщины в спектакле Двое бедных румынов, которые разговаривают на польском (Новый драматический театр на Печерске). Лучший актерский дебют - Виктория Муштей, за роль Марли в спектакле Бойцовский клуб (Киевский театр "Актер").

- Виктория Муштей, за роль Марли в спектакле Бойцовский клуб (Киевский театр "Актер"). Лучший режиссерский дебют - Анна Огий, спектакль Холодная мята (Украинский малый драматический театр).

Анна Огий, спектакль Холодная мята (Украинский малый драматический театр). Сценография - Сергей Маслобойщиков, в спектакле За двумя зайцами (Национальный академический театр оперы и балета Украины им.Т.Г.Шевченко).

- Сергей Маслобойщиков, в спектакле За двумя зайцами (Национальный академический театр оперы и балета Украины им.Т.Г.Шевченко). Пластическое решение спектакля - Виктор Литвинов, в спектакле За двумя зайцами (Национальный академический театр оперы и балета Украины им.Т.Г.Шевченко).

- Виктор Литвинов, в спектакле За двумя зайцами (Национальный академический театр оперы и балета Украины им.Т.Г.Шевченко). Музыкальная концепция спектакля - Александр Бегма, в спектаклях Жизнь впереди,12 ночь, или что захотите (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра) и Призраки (Киевская академическая мастерская театрального искусства "Сузір’я").

- Александр Бегма, в спектаклях Жизнь впереди,12 ночь, или что захотите (Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра) и Призраки (Киевская академическая мастерская театрального искусства "Сузір’я"). Специальная премия - проект Мастерской Николая Рушковского и библиотеки имени Леси Украинки Театр в библиотеке

- проект Мастерской Николая Рушковского и библиотеки имени Леси Украинки Театр в библиотеке Премия за весомый вклад в развитие театрального искусства - Лариса Кадочникова

- Лариса Кадочникова Почетная грамота Верховной Рады За особые заслуги перед украинским народом - художественный руководитель и директор Театра на Подоле Виталий Малахов.

Киевская пектораль - премия Украины в области театрального искусства. Была основана в 1992 г. Киевским Союзом театральных деятелей Украины и Главным управлением культуры города Киева. Церемония награждения происходит в помещении Национального драматического театра имени Ивана Франка. Лауреат награждается золотой статуэткой, почетной грамотой и денежной премией.