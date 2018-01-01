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Ольга Фреймут выдала книгу о любви

Украинская ведущая Ольга Фреймут выдала книгу со своими эссе о любви, а также с произведениями любимых авторов.
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Ольга Фреймут презентовала книгу с эссе о любви
Ольга Фреймут презентовала книгу с эссе о любви
/instagram.com/freimutolia

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Эпатажная украинская ведущая Ольга Фреймут презентовала книгу произведений о любви. Кроме 12 коротких рассказов самой Фреймут в нее вошли малоизвестная проза и стихи любимых авторов ведущей.

Об этом Фреймут написала на страницах в соцсетях.

В книгу "Про любов" Фреймут включила неизданную прозу украинских авторов начала ХХ ст - Ольги Кобылянской, Леси Украински и Наталeны Королевой. Также современника  Юрия Винничyка. Кроме того, в сборник попали стихи Цвeтаевой и произведения Фаины Ранeвской. Из переводной литературы - О.Генри, Оскар Уайльд, Вирджиния Вyльф и американская автор Vogue Кейт Шопен.

Цена сборника в Сети - 190 грн.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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