Встречай жаркую субботу в Sky Family Park!
21 июля пожалуй на NRJ Live Party!
Отрывайся ярко и празднуй лето!
MOZGI, NK, Денис Реконвальд, DJ Nana ждут тебя!
Настроение подарят ведущие Let's Go! Show Саша, Маша и Фрэнк!
21 июля, начало концертной программы в 18:30.
В течение дня вас ждут мастер классы, развлечения и отличное настроение.
Проспект Генерала Ватутина 2-Т, возле ТРЦ Скаймолл
Живой звук
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Стоимость билета 150 грн. Детям до 10 лет включительно вход бесплатный в сопровождении взрослых.
Билет можно купить в кассах в день мероприятия, или в любое удобное время на сайте.