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Отрывайся ярко и празднуй лето!

MOZGI, NK, Денис Реконвальд, DJ Nana ждут тебя!

Настроение подарят ведущие Let's Go! Show Саша, Маша и Фрэнк!

21 июля, начало концертной программы в 18:30.

В течение дня вас ждут мастер классы, развлечения и отличное настроение.

Проспект Генерала Ватутина 2-Т, возле ТРЦ Скаймолл

Живой звук

Подробности ищите в социальных сетях - Facebook и Instagram.

Стоимость билета 150 грн. Детям до 10 лет включительно вход бесплатный в сопровождении взрослых.

Билет можно купить в кассах в день мероприятия, или в любое удобное время на сайте.