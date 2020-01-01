Названы лучшие рестораны мира в 2020 году

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Лучшие рестораны 2020 года /Depositphotos

Популярный и крупный сервис TripAdvisor представил собственный рейтинг лучших ресторанов мира за 2020-ый год. Он основан на отзывах и впечатлениях пользователей.

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Первое место занял французский ресторан Auberge Du Vieux Puits. На втором - заведение La Ville Blanche, также расположенное во Франции. А третье место занял ресторан из Буэнос-Айреса под названием Chila.

В десятку лучших также попали такие места, как The Black Swan (Британия), Leo (Колумбия), Aramburu (Аргентина), Restaurant La Maison d'a Cote (Франция), 040 (Сантьяго), Ise Sueyoshi (Япония), The Fat Duck (Британия).

Кроме этого, в рейтинг попали заведения из Чили, Японии, Германии, Китая, Испании, Нидерланд, Южной Африки, Мексики, Израиля, США, Новой Зеландии и Италии.

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