В столице открыли новый ресторан одесской кухни

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Ресторан Любчик /instagram.com/liubchyk.restaurant

Новый ресторан одесской кухни (который, кстати, уже второй) совсем недавно открылся на Бессарабской площади и называется одесским словом Любчик. Его владельцем является популярный ресторатор Дмитрий Борисов. Здесь посетители могут попробовать разнообразные блюда из морепродуктов, а также выпить вина.

Блюда в Любчике /instagram.com/liubchyk.restaurant

Блюда в Любчике /instagram.com/liubchyk.restaurant

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В ресторане есть три зала, в каждом из которых есть посадочные места, и в которых можно увидеть мини-кухню, аквариумы, стеллажи с вином и фотографии Одессы. Среди блюд можно попробовать основные, например, раки, мидии, тюльку, камбалу, рапаны, устрицы и, конечно же, форшмак. Также в заведении готовят блюда из мяса - чебуреки и шашлыки. Здесь большой выбор напитков - чай, кофе, соки, морсы. Плюс ко всему, большой выбор алкоголя - виски, пиво, вино, настойки, текила и различные коктейли. Стоит отметить, что средняя цена за блюдо в Любчике составляет 1-2 евро.

Устрицы в Любчике /instagram.com/liubchyk.restaurant

Раки в Любчике /instagram.com/liubchyk.restaurant

Ресторан Любчик находится на Бессарабской площади, 7. Время работы: 9:00 - 23:00.

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