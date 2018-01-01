В Киеве открылось винное кафе на каждый день

На Печерске открылось новое кафе Вино и Люди

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В Киеве открылось новое кафе /facebook.com/pg/WineAndPeople11

Совсем недавно в центре Киева открылось новое кафе, в которое можно сходить в любой день, под названием Вино и Люди. Там можно попробовать множество видов этого напитка, различную еду, а также просто отдохнуть и быстро уталить голод и жажду.

Вино и Люди /facebook.com/pg/WineAndPeople11

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В меню этого заведения есть множество блюд азиатской кухни, белигийской, мясные блюда, а также морепродукты. Кроме этого там есть несколько видов завтраков. Стоит отметить, что посетителям предлагают большой выбор закусок под вино, а также бизнес-ланчей.

Блюда в вино и люди /facebook.com/pg/WineAndPeople11

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Вина в этом кафе из самых разных стран - Италия, Франция, Чили. Среди них - белые, розовые, красные и игристые. Также в баре можно выпить и другие алкогольные напитки, например, джин, коньяк, текила, пиво, виски. Все это дополняет стильный интерьер и приятная атмосфера.

Вино и люди /facebook.com/pg/WineAndPeople11

Кафе Вино и Люди находится в Киеве по адресу ул. Гусовского 11/11. Время работа: с 10:00 до 23:00.

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