Переключиться на мобильную версию

В Киеве пройдет Business Dinner by DesignПромо

Поделись

 

 

13-15 апреля 2018  года в  пространстве Торонто Центра (ул. Большая Васильковская, 100)  впервые в Украине пройдет уникальное событие Business Dinner by Design, организованное компанией SEVEN I.D.M.G.

Талантливыми дизайнерами в сотрудничестве с элитными интерьерными салонами будут созданы обеденные трехмерные зоны. А заслуженные повара концептуальных ресторанов угостят изысканную публику гастрономическими шедеврами на коктейльной вечеринке и званом ужине.  Для дизайнеров нет никаких правил, нет никаких ожиданий. Они просто создадут что-то уникальное, что-то, что вдохновляет и восхищает.

Цель проведения события – усовершенствование, просвещение и вдохновение общественности, установление контактов  и создание коллабораций между представителями  творческого и бизнес сообщества.

Гости  – бизнес сообщество, дизайнеры, архитекторы, деятели искусства, представители истеблишмента и селебритиз, общественность.

Программа события:

BusinessDinnerbyDesign не был бы полон без его событий.

13 апреля на коктейльной вечеринке гости соберутся для ослепительной демонстрации творений.  Под современные музыкальные ритмы  и сверкание софитов гостям буду предложены алкогольные коктейли и закуски для гурманов.

14 апреля состоится званый ужин в дизайнерских зонах под живой аккомпанемент и приятные сюрпризы.

14 и 15 апреля с 10.00-16.00 экспозиции будут работать в режиме выставки. Все желающие смогут насладиться и вдохновиться созерцанием дизайнерских творений.

Сайт и Facebook мероприятия -

Купить билеты на Business Dinner by Design

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь