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13-15 апреля 2018 года в пространстве Торонто Центра (ул. Большая Васильковская, 100) впервые в Украине пройдет уникальное событие Business Dinner by Design, организованное компанией SEVEN I.D.M.G.

Талантливыми дизайнерами в сотрудничестве с элитными интерьерными салонами будут созданы обеденные трехмерные зоны. А заслуженные повара концептуальных ресторанов угостят изысканную публику гастрономическими шедеврами на коктейльной вечеринке и званом ужине. Для дизайнеров нет никаких правил, нет никаких ожиданий. Они просто создадут что-то уникальное, что-то, что вдохновляет и восхищает.

Цель проведения события – усовершенствование, просвещение и вдохновение общественности, установление контактов и создание коллабораций между представителями творческого и бизнес сообщества.

Гости – бизнес сообщество, дизайнеры, архитекторы, деятели искусства, представители истеблишмента и селебритиз, общественность.

Программа события:

BusinessDinnerbyDesign не был бы полон без его событий.

13 апреля на коктейльной вечеринке гости соберутся для ослепительной демонстрации творений. Под современные музыкальные ритмы и сверкание софитов гостям буду предложены алкогольные коктейли и закуски для гурманов.

14 апреля состоится званый ужин в дизайнерских зонах под живой аккомпанемент и приятные сюрпризы.

14 и 15 апреля с 10.00-16.00 экспозиции будут работать в режиме выставки. Все желающие смогут насладиться и вдохновиться созерцанием дизайнерских творений.

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