Стендап на пляже, украинское кино и сексуальный спектакль: Чем заняться 10 августа
Начинается новая неделя, а вместе с ней и работа. Однако никогда не стоит забывать о том, что ее нужно чередовать с отдыхом. И устроить себе его можно на мероприятиях в столице, информацию о которых мы традиционно собрали для вас.
Подпольный стендап на пляже
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Большое юмористическое шоу на открытом воздухе, где можно насладиться видами вечернего Днепра, уютной и непринужденной атмосферой, а также выступлениями популярных комиков. Они будут рассказывать интересные и смешные истории, радуя шутками и своим посылом.
Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.
9,5 минут до и после секса
Популярный и взрослый спектакль от театра Черный Квадрат, который посвящен теме секса. В нем откровенно говорится об этом, о том, какими путями пары идут к нему, что нужно делать, что происходит у людей внутри и о многом другом.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.
Киновернисаж под открытым небом
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На этой неделе также продолжаются и показы новых украинских фильмов в столичном парке. Сегодня на большом экране будут демонстрироваться независимые короткометражки, среди которых - В радости, и только в радости, Выпуск-97, Штангист, LoveSocks, Урок рыбалки, Мгновение и Секрет, девочка или мальчик.
Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.
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