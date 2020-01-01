Стендап на пляже, украинское кино и сексуальный спектакль: Чем заняться 10 августа

Куда пойти сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 10 августа /Depositphotos

Начинается новая неделя, а вместе с ней и работа. Однако никогда не стоит забывать о том, что ее нужно чередовать с отдыхом. И устроить себе его можно на мероприятиях в столице, информацию о которых мы традиционно собрали для вас.

Подпольный стендап на пляже

Читай также: Вышел новый трейлер украинского мультика Гулливер Возвращается

Большое юмористическое шоу на открытом воздухе, где можно насладиться видами вечернего Днепра, уютной и непринужденной атмосферой, а также выступлениями популярных комиков. Они будут рассказывать интересные и смешные истории, радуя шутками и своим посылом.

Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/700779627143785/

9,5 минут до и после секса

Популярный и взрослый спектакль от театра Черный Квадрат, который посвящен теме секса. В нем откровенно говорится об этом, о том, какими путями пары идут к нему, что нужно делать, что происходит у людей внутри и о многом другом.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/629334641318392/

Киновернисаж под открытым небом

Читай также: Глюкозе запретили въезд в Украину на три года

На этой неделе также продолжаются и показы новых украинских фильмов в столичном парке. Сегодня на большом экране будут демонстрироваться независимые короткометражки, среди которых - В радости, и только в радости, Выпуск-97, Штангист, LoveSocks, Урок рыбалки, Мгновение и Секрет, девочка или мальчик.

Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.

Кино /facebook.com/events/2675658562761393/

Ранее сообщалось о том, что появились первые фото со съемок украинской комедии Безумная Свадьба 3