Ляпис-98, стендап и украинское кино: Чем заняться 7 августа

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 7 августа /facebook.com/lyapis98

Закончить рабочую неделю и ярко встретить выходные в Киеве можно на мероприятиях, которые скрасят досуг и станут незабываемыми. Концерты, юмористические шоу, просмотр фильмов под открытым небом и живая музыка - все это мы собрали в одну подборку, а вам остается лишь выбрать и построить планы на вечер.

Ляпис-98

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Легендарная группа во главе с Сергеем Михалком наконец-то возвращается на сцену с новым концертом. Здесь будут все главные хиты, которые зрители всегда поют в унисон, много драйва и энергии, а также заряд позитива и отличные импровизации.

Где? Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 19:00. Цена: от 900 гривен.

Ляпис /facebook.com/events/268124244514213/

Вечер джаза и вина в саду

Сад, музыка, легкое вино и теплый волшебный вечер - все это дополнят выступления лучших джазменов страны и вокалистки Кати Корецкой. Они создадут невероятную атмосферу, а зрителям остается лишь отдыхать и наслаждаться происходящим.

Где? Ботанический сад им. Гришко (ул. Тимирязевская, 1). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Вечер джаза /facebook.com/events/654518552075751/

Stand Up Клуб

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Одни из лучших комиков страны сегодня выступят со стендапами, основанными на реальных событиях, жизненных переживаниях и разных смешных ситуациях. Среди них - Бекир Мамедиев, Николай Зырянов, Кирилл Мазур, Настя Дерская, Никита Шевчук и Денис Кораблев.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Стендап /facebook.com/events/3119371678117498/

Киновернисаж под открытым небом

На летнем кинотеатре в парке продолжаются показы новейших украинских фильмов, которые заслуживают внимания. В этот вечер зрители увидят Дикое Поле от режиссера Ярослава Ладыгина.

Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.

Кино /facebook.com/events/2675658562761393/

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер украинского фильма Забытые о событиях в ЛНР