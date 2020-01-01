Сергей Бабкин, Елена Кравец и стендап: Чем заняться 6 августа

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 6 августа /facebook.com/babkin.official/

Этот четверг в столице наполнен разнообразными концертами, выступлениями украинских звезд и юмористическими шоу. И мы по традиции собрали информацию о лучших событиях, чтобы вы уже сейчас смогли распланировать свой досуг.

Сергей Бабкин

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Знаменитый украинский певец и шоумен сегодня даст концерт-квартирник, который пройдет на прекрасной террасе в столице. Он споет свои лучшие песни (зрители смогут даже выбрать их), а также пообщается с фанатами.

Где? Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 19:00. Цена: от 550 гривен.

Сергей Бабкин /facebook.com/events/269729427639764/

Иронические чтения

Сегодня в уютной атмосфере на открытом воздухе пройдет вечер легкой ироничной прозы, вдохновения и светлой музыки. А выступят перед зрителями Елена Кравец, Елена Андрейчикова и джазовый пианист Андрей Показ.

Где? Ботанический сад им. Гришко (ул. Тимирязевская, 1). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Иронические чтения /facebook.com/events/363017977997794/

Подпольный Стендап

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Еще один вечер смелой стендап-комедии от комиков Свята Загайкевича, Кирилла Богдана, Анны Кочегуры, Антона Стенюка и Артура Петрова. Они приготовили смешной и захватывающий материал, который поможет гостям и посмеяться, и о чем-то даже задуматься, расслабившись и отдыхая.

Где? Sfera Beach Club (X-Park, Парк Муромец). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/2549498442029592/

Квартирник на двоих

Еще одно сегодняшнее музыкальное мероприятия, которое пройдет в формате квартирника. Александр Романов и Артем Захаров - двое музыкантов, которые отыграют душевный акустический концерт в уютной локации.

Где? X-Park (Парк Муромец). Начало: 19:30. Вход свободный.

Квартирник /facebook.com/events/601950914063268/

Ранее сообщалось о том, что вышел украинский трейлер фильма Тесла с Итаном Хоуком