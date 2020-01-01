Переключиться на мобильную версию

Dakh Daughters, живая музыка и эротический спектакль: Чем заняться 5 августа

Куда пойти сегодня в Киеве
Поделись

Куда пойти в Киеве 5 августа
Куда пойти в Киеве 5 августа
/Depositphotos

В течение всей недели важно не забывать не только о работе, но еще и об отдыхе. Провести его, конечно, можно дома, занимаясь своими делами, а можно на разных мероприятиях в Киеве - от концертов до спектаклей.

Dakh Daughters

Читай также: Alyona Alyona и другие украинские артисты раскачали YouTube мощным клипом

Дополнительный летний концерт от знаменитого украинского фрик-кабаре пройдет уже сегодня на большой летней террасе. Участницы снова сыграют и споют свои песни, которые уже знают по всему, и все это пройдет в незабываемой атмосфере.

Где? Всі. Свої терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Dakh Daughters
Dakh Daughters
/facebook.com/events/290635348670421/

Голая правда

Интересный и веселый спектакль от Черного Квадрата, который сами организаторы называют еще и эротическим хулиганством. Он рассказывают истории о счастье, душевной гармонии, об отношениях, любви и сексе.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Черный Квадрат
Черный Квадрат
/facebook.com/events/1726843514133406/

Piano Solo. Katherine Zyabluk

Читай также: Леонардо ДиКаприо заключил контракт с Apple

Живая презентация нового соло-альбома украинской пианистки Катерины Заблюк под названием Borders Make You Grow. Программа выступления состоит из ее авторских композиций и интерпретаций джазовых стандартов.

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Piano Solo
Piano Solo
/facebook.com/events/1927866234011427

Мегеры

Еще один сегодняшний спектакль о двух голливудских звездах 60-ых. Они хотят вернуть былую славу и любовь фанатов, снявшись в фильме ужасов. Они ведут борьбу друг с другом, и пока неизвестно, кто выиграет в этом противостоянии.

Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Мегеры
Мегеры
/facebook.com/events/221363839137088/

Ранее сообщалось о том, что был назван заработок голливудских актеров за одно произнесенное с экрана слово

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Куда пойти в Киеве чем заняться в Киеве мероприятия в Киеве концерты в Киеве шоу в Киеве куда пойти Куда пойти в Киеве чем заняться в Киеве мероприятия в Киеве концерты в Киеве шоу в Киеве куда пойти Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь