Dakh Daughters, живая музыка и эротический спектакль: Чем заняться 5 августа

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 5 августа /Depositphotos

В течение всей недели важно не забывать не только о работе, но еще и об отдыхе. Провести его, конечно, можно дома, занимаясь своими делами, а можно на разных мероприятиях в Киеве - от концертов до спектаклей.

Dakh Daughters

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Дополнительный летний концерт от знаменитого украинского фрик-кабаре пройдет уже сегодня на большой летней террасе. Участницы снова сыграют и споют свои песни, которые уже знают по всему, и все это пройдет в незабываемой атмосфере.

Где? Всі. Свої терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Dakh Daughters /facebook.com/events/290635348670421/

Голая правда

Интересный и веселый спектакль от Черного Квадрата, который сами организаторы называют еще и эротическим хулиганством. Он рассказывают истории о счастье, душевной гармонии, об отношениях, любви и сексе.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/1726843514133406/

Piano Solo. Katherine Zyabluk

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Живая презентация нового соло-альбома украинской пианистки Катерины Заблюк под названием Borders Make You Grow. Программа выступления состоит из ее авторских композиций и интерпретаций джазовых стандартов.

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Piano Solo /facebook.com/events/1927866234011427

Мегеры

Еще один сегодняшний спектакль о двух голливудских звездах 60-ых. Они хотят вернуть былую славу и любовь фанатов, снявшись в фильме ужасов. Они ведут борьбу друг с другом, и пока неизвестно, кто выиграет в этом противостоянии.

Где? Театр Актер (ул. Б. Житомирская, 40). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Мегеры /facebook.com/events/221363839137088/

Ранее сообщалось о том, что был назван заработок голливудских актеров за одно произнесенное с экрана слово