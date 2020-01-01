Dakh Daughters, стендап и украинское кино: Чем заняться 4 августа

Куда пойти сегодня в Киеве

Поделись







Куда пойти в Киеве 4 августа /facebook.com/DakhDaughters/

Концерты, стендап-шоу и просмотр фильмов под открытым небом - все это уже сегодня пройдет в столице. И об этих мероприятиях редакция сайта Afisha.bigmir.net рассказывает в традиционной утренней подборке.

Dakh Daughters

Читай также: Новый клип Билли Айлиш стал хитом на YouTube

Летний концерт популярного украинского фрик-кабаре. Он будет проходить при небольшом количестве гостей, что больше похоже на квартирник под открытым небом. И здесь будет качественная живая музыка и незабываемая атмосфера.

Где? Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Dakh Daughters /facebook.com/events/2586700584903182/

Джазовая терапия

Еще один сегодняшний концерт в Киеве, который будет довольно необычным. Музыкант Алексей Боголюбов порадует невероятной музыкой. А примечательно то, что каждый гость сможет рассказать о том, что его волнует, а исполнитель посвятит ему импровизированное выступление.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 290 гривен.

Джаз /facebook.com/events/275134183835699/

Киновернисаж под открытым небом

Читай также: Вышел трейлер четвертого сезона сериала Фарго

Продолжаются в этот вторник и показы украинских фильмов в одном из столичных парков. Сегодня же на большом экране можно будет увидеть картину Сказка про деньги от режиссерки Алеси Моргунец-Исаенко.

Где? Парк. им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.

Кино /facebook.com/events/2675658562761393/

Подпольный Стендап

Очередной вечер смелой стендап-комедии, который на этот раз пройдет на Подоле. На крыше одного из заведений с интересным и смешным материалом выступят Василий Байдак, Юра Коломиец, Сергей Липко и Макс Вышинский.

Где? K.Point (ул. Глубочицкая, 72). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/287856738955581/

Ранее сообщалось о том, что появилось свежее фото со съемок Аватара 2