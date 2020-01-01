Стендап, кино под открытым небом и пикантный спектакль: Чем заняться 3 августа
Август уже начался и вместе с ним продолжаются различные мероприятия, которые проходят в столице. На них можно отдохнуть после тяжелого рабочего дня или просто-напросто скрасить свой досуг.
Киновернисаж под открытым небом
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Продолжается серия кинопоказов новых украинских фильмов, которые заслуживают внимания. И уже сегодня под открытым небом в одном из столичных парков можно будет насладиться картиной Сломя голову (Стрімголов) Марины Степанской.
Где? Парк. им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.
Подпольный Стендап
В этот вечер на сцену выйдут комики Сергей Липко, Антон Тимошенко, Кирилл Богдан, Александр Жипецкий и Свят Загайкевич. И именно они помогут сделать понедельник чуточку лучше благодаря отменному юмору. А зрителям останется лишь наслаждаться происходящим и видами вечернего Киева.
Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.
Раздевайся… Будем говорить
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Пикантный спектакль от популярного театра Черный Квадрат. Сюжет снова расскажет об отношениях мужчин и женщин, а также о преградах, которые в них встречаются, и о скелетах в шкафах.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.
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