Олег Винник, Latexfauna и Мишель Андраде: Чем заняться 31 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 31 июля /facebook.com/Olegg.Vynnyk.official/

Последний день рабочей недели ознаменован еще и последним днем июля. И именно сегодня встретить уикенд можно на отличных мероприятиях в столице, информацию о которых мы уже собрали для вас.

LATEXFAUNA, ADAM, Our Atlantic

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На сегодняшнем open air концерте выступят сразу три популярнейшие украинские инди-группы - LATEXFAUNA, ADAM, Our Atlantic. Все шоу будет происходить под открытым небом, а на территории будут и сидячие, и лежачие места.

Где? HC Hall (пр. Освободителей). Начало: 18:00. Цена: от 200 гривен.

LATEXFAUNA ADAM Our Atlantic /facebook.com/events/656050275122416/

Олег Винник. Online VR-360

Знаменитый украинский покоритель волчиц и автор множества хитов Олег Винник уже сегодня презентует первое в мире online-VR 360 шоу. Происходит оно будет на НСК Олимпийском, а зрители смогут наслаждаться им с экранов смартфонов или других устройств.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/892919177880565). Начало: 22:00. Цена: от 100 гривен.

Олег Винник /facebook.com/events/892919177880565/

21 минута после секса или перебор горит

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Спектакль от популярного театра Черный Квадрат, в котором они затрагивают взрослые и интимные темы. Здесь же речь пойдет о парах, которые приходят (или не приходят) к сексу. И о том, какие пути им приходится преодолевать.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

NRJ Live Party /facebook.com/events/206864477315532/

NRJ Live Party

Большие концерты и вечеринки в Sky Family Park наконец-то возвращаются. И сегодня главной звездой, которая выступит со своим шоу, станет зажигательная Мишель Андраде. А вместе с ней на сцену выйдут Миша Романова и Ivan Navi.

Где? Sky Family Park (пр. Ватутина, 2). Начало: 19:00. Цена: от 100 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/313714653143766/

Ранее сообщалось о том, что были раскрыты новые подробности блокбастера Черная Вдова от Marvel