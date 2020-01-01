Стендап, украинское кино и сексуальный спектакль: Чем заняться 29 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 29 июля /Depositphotos

Концертов, шоу, выставок, спектаклей и прочего в Киеве с послаблениями карантина проходит достаточно много. И сегодня тоже есть, чем скрасить свой досуг. А мы по традиции собрали лучшие мероприятия этой среды в столице.

Piano Solo

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Сегодняшний концерт музыканта Игоря Сидаша с его новой программой под названием Alone. Здесь прозвучат джазовые стандарты и композиции культовых групп, среди которых Radiohead, The Beatles и Black Hole Sun.

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Концерт /facebook.com/events/1623087641218240

Сексом дружбу не испортишь

Спектакль-хит от театра Черный Квадрат, в котором присутствует и юмор, и интересный сюжет, и пикантные темы. В центре сюжета этой остро-сексуальной комедии для взрослых - люди, которые находятся в отношениях, любят, дружат и осознают свои чувства.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2810368322574018/

Киновернисаж под открытым небом

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Серия кинопоказов украинских лент под открытым небом в самом центре Киева продолжается аж до сентября. Уже сегодня зрители смогут увидеть фантастическую семейную картина Фокстер и Макс.

Где? Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:30. Вход свободный.

Киновернисаж /facebook.com/events/2675658562761393/

Подпольный Стендап

Заряжаться юмором и позитивом тоже нужно хотя бы изредка. И помогает в этом стендап-комедия, на которой гости могут и шутками насладиться, и найти себя в рассказах комиков. А на сцену сегодня выйдут Кирилл Богдан, Максим Коновал, Сергей Липко, Анна Кочегура и Василий Байдак.

Где? 3B Café (ул. Г. Кирпы, 5Б). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

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