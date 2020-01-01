Стендап на пляже, выставка ню и украинское кино: Чем заняться 27 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 27 июля /Depositphotos

Начинается новая неделя, но даже с окончанием выходных отдых после работы никто не отменял. И устроить себе его можно на различных мероприятиях, которые уже сегодня пройдут в столице, и о которых мы по традиции собрали всю информацию.

Подпольный Стендап на пляже

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Именно на этом мероприятии можно совместить наслаждение отличной стендап-комедией от комиков из Подпольного с наслаждением видами Днепра. Ведь сегодняшнее шоу пройдет на одном из главных пляжей Киева, а на сцену выйдут Сергей Липко, Сергей Чирков, Юра Коломиец и Василий Байдак.

Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev

Dream Garden

Сегодня также продолжается выставка художницы Лидии Селянко под названием Райский Сад. В ней собраны несколько картине в жанре ню, в которые она вложила вдохновение, любовь и страсть.

Где? Spivakovska Art: Ego culture centre (ул. Саксаганского, 59Б). Время: 11:00 - 19:00. Вход свободный.

Райский сад /facebook.com/events/267765307785233/

Киновернисаж под открытым небом

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В самом центре Киева на днях открылся летний кинотеатр под открытым небом. На нем показывают новые украинские фильмы, которые заслуживают внимания. И этим вечером зрители смогут посмотреть ленту Запрещенный о Василии Стусе, которую представит съемочная команда.

Где? Парк им. Т. Шевченко (бульв. Т. Шевченко). Начало: 20:30. Вход свободный.

Киновернисаж /facebook.com/events/2675658562761393/

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