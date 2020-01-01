Вечеринки, джаз на террасе и сексуальная комедия: Чем заняться 24 июля

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Куда пойти в Киеве 24 июля /Depositphotos

Неделя заканчивается и это значит, что пора встречать выходные. И, если у вас все еще нет планов на сегодняшний вечер, то посвятить его можно различным мероприятиям, которые пройдут в Киеве. А мы традиционно собрали в одну подборку лучшие из них.

Pintea Vinyl Street Party by Alina Pash w/th Zbaraski

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Большая пятничная вечеринка в честь выпуска коллекции TRUSHNA by ZARINA Creative и выхода винила PINTEA by ALINA PASH. Будет большая тусовка, а специальный гость на ней - ZBARASKI, который отыграет диджей-сет.

Где? ZIRKA Sparkling Wines Bar (бул. Шевченко, 2). Начало: 20:00.

Pintea Vinyl Street Party /facebook.com/events/694137481142100/

Джаз на террасе

Под открытым небом в романтической атмосфере сегодня выступят музыканты из Andrey Chmut Band. Здесь будут теплые авторские песни, игра на саксофоне, а также смесь smooth jazz, фанка, фьюжена и госпела.

Где? Всі.Свої терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 20:00. Цена: от 400 гривен.

Джаз /facebook.com/events/195386515201242/

Секс на пляже - Не только коктейль

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Популярный спектакль от театра Черный Квадрат, в котором есть много юмора, откровений, легкости и интима. Сюжет рассказывает о людях, поехавших в отпуск. Они себе представляли его по-своему, однако вышло все не так, как планировалось.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/378608576443763/

Dog Days

И еще одна сегодняшняя тусовка с подольским вайбом в одном из популярнейших баров столицы. Она проходит каждую пятницу, так что многие с ней уже знакомы. А если вы не еще не в курсе, то здесь весь вечер играет отличная музыка, готовят вкусные закуски, а также пьют коктейли и прочие напитки.

Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 22:00.

Тусовка /facebook.com/events/2939153102805155/

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