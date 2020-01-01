Концерт на пляже, джаз для взрослых и театр: Чем заняться 23 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

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Куда пойти в Киеве 23 июля /Depositphotos

Этот четверг наполнен множеством разнообразных мероприятий - от концертов до юмористических шоу. Так что смело можно начинать строить планы на вечер, ведь он вполне может стать особенным.

Настоящий концерт на ЮБК

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Сегодня на одном из главных пляжей столицы под открытым небом пройдет большой физический концерт. На сцену выйдут украинские группы The Tea Ship, Esquizet, Straytones, которые зарядят гостей эмоциями и драйвом.

Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 19:00. Вход свободный.

Концерт /facebook.com/events/695929511140000/

Женщина над нами

Спектакль с итальянской страстью, юмором и интригами, в котором главные роли играют Лилия Ребрик, Лесь Заднипровский и Константин Костишин. Сюжет разворачивается вокруг журналистки, в которую влюбляется политик. Он же попадает в необычную авантюру, придуманную его другом-драматургом.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 19:00. Цена: от 375 гривен.

Женщина над нами /facebook.com/events/704791320373570/

Джаз для взрослых

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Джазовое шоу, которое проходит каждый четверг с Алексеем Коганом. Здесь в особой атмосфере легендарного клуба вживую музыканты играют потрясающие хиты. Стоит отметить, что это уже предпоследний концерт в серии, так что стоит поспешить, чтобы успеть насладиться вечером.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Джаз /facebook.com/events/1573473106167255/

Подпольный стендап

И, конечно же, в Киеве продолжаются посткарантинные стендап-вечеринки в разных уголках. На них можно просто расслабиться и получать удовольствие, пока комики на сцене рассказывают интересные и безумно смешные истории и шутки!

Где? ВДНХ (пр. Ак. Глушко, 1). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

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