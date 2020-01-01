Kozak System, стендап и сексуальная комедия: Чем заняться 22 июля
Среда - это уже средина рабочей недели. А если вы все еще не организовывали для себя отдых, то, возможно, сегодня пришло время это сделать. Редакция сайта Afisha.bigmir.net традиционно собрала лучшие мероприятия в Киеве, на которых можно отлично и незабываемо скрасить свой досуг.
Kozak System
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Большой летний концерт популярной украинской группы Kozak System, который пройдет на столичной террасе. Будет по-настоящему домашняя атмосфера, а также любимые треки музыкантов, которые могут и от души прокачать, и попасть прямо в сердце.
Где? ВсіСвої Терраса (ул. Десятинная, 12). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.
Офис. Зажги в себе желание
Жизненная и откровенная комедия от театра Черный Квадрат. Сюжет расскажет о работниках одного офиса, которым надоело ничего не делать. И все будет в лучших традициях ЧК - искрометный юмор, романтика, философия, интриги, секс и многое другое.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.
Acoustic Evening
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Очередной четверг - очередной концерт с живой музыкой и камерным звучанием. На этот раз можно будет услышать и увидеть дуэт George Grydkovets & Oleksandr Yemets, которые приготовили программу из композиций, написанных как саундтреки к фильмам.
Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.
Стендап Open Mic
Много юмора - это всегда хорошо, а на этом мероприятии можно насладиться выступлениями самых разных комиков. Все это в рамках формата открытый микрофон, когда зритель становится свидетелем рождения нового материала. И такие вечеринки будут проходить каждую среду.
Где? X-Park (Парк Муромец). Начало: 19:45. Вход свободный.
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