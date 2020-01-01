Стендап, выставка цветов и Carbon Art Lito: Чем заняться 21 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

Поделись







Чем заняться 21 июля /Depositphotos

Неделя продолжает идти своим ходом, а после работы хотя бы иногда стоит отдыхать на различных мероприятиях. Сегодня их в столице пройдет не так много, однако даже те, что состоятся, смогут отлично скрасить досуг.

Carbon Art Lito 2020

Читай также: Куда пойти в Киеве с девушкой

Сегодня начинается серия летних мероприятий, посвященных новым медиа. Организаторы обещают, что с каждым разом события будут наполняться новой информацией, музыкой и прочим контентом. А уже сегодня состоится лекторий от профессиональных экспертов.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/549543119049134). Начало: 19:00. Требуется предварительная регистрация.

Carbon Art Lito /facebook.com/carbonarium

Цветочное Сафари

Выставка цветов, на которой можно увидеть множество 3D-моделей животных в цветочных композициях, а также просто отдохнуть и насладиться атмосферой. Стоит поспешить, ведь в конце этой недели она уже подойдет к концу.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Выставка /facebook.com/events/706321096871289/

Подпольный Стендап

Читай также: Лучшие пляжи Киева 2020

Сегодняшняя стендап-вечеринка с отличными комиками из Подпольного пройдет на крыше одного из заведений на Подоле. Для всех зрителей это будет отличная возможность расслабиться, посмеяться и полюбоваться видами. А комики уже приготовили новый и очень смешной материал.

Где? K-Point (ул. Глубочицкая, 72). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

Ранее сообщалось о том, что Сергей Пархоменко впервые раскрыл свою жизнь в новом фильме