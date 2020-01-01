Французские комедии, театр и стендап на пляже: Чем заняться 20 июля

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Чем заняться 20 июля /Depositphotos

Новая неделя начинается не только с работы и прочил дел, но и с мероприятий, которые проходят как в разных местах Киева, так и в онлайн-пространстве. И мы по традиции собрали лучшие из них, чтобы вы могли уже сейчас построить планы и скрасить грядущий вечер.

Маленькие комедии большого дома

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Любовная серенада от Нового Украинского Театра перенесет зрителей в недалекое прошлое, которое ушло безвозвратно. И в этом спектакле будет много танцев, юмора, музыки и, конечно же, ностальгических нот.

Где? Театр на Михайловской (ул. Михайловская, 24). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Театр /facebook.com/nut.kyiv/

Кинофестиваль французский комедий

Кинофестиваль Ukrsibbank film fest продолжается до этой пятницы включительно, а любой из желающих может в любое время насладиться лентами, которые есть в программе. Среди них - Возьми меня штурмом, Мадам, Праздничное настроение, Эдмон и По(друг)а. Все фильмы озвучены на украинский язык.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/610307509865500). Начало: в любо время. Требуется регистрация.

Кинофестиваль /facebook.com/events/610307509865500/

Подпольный стендап на пляже

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И, конечно же, сегодня можно провести время и под открытым небом на одном из главнейших пляжей столицы. Здесь можно насладиться отличной погодой, видами вечернего Днепра, а также выступлениями комиков из Подпольного Стендапа, которые приготовили интересный, жизненный и очень смешной материал.

Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Стендап /facebook.com/events/1124014687985441/

Ранее сообщалось о том, что ЛГБТ-активисты возмутились отсутствием трансгендеров в кино