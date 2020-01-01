Вечеринка, музыка и юмористические шоу: Чем заняться 17 июля

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Чем заняться 17 июля /Depositphotos

Вот и заканчивается очередная июльская неделя. Эта пятница обещает радовать отличной погодой, а в Киеве она радует еще и многообещающими мероприятиями. Куда отправиться, решать только вам, а мы собрали лучшее из того, что пройдет этим вечером.

Stand Up Клуб

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Одно из сегодняшних юмористических шоу, на котором выступят отличные украинские комики. Среди них - Бекир Мамедиев, Николай Зырянов, Настя Дерская, Кирилл Мазур, Никита Шевчук и Денис Кораблев.

Где? Surf Café Olo (Парк Муромец). Начало: 20:00. Цена: от 200 гривен.

Стендап /facebook.com/events/3297003220358192/

Dog Days

Вечеринка в одном из главных баров столицы, на которой каждую пятницу можно оторваться от души. Здесь есть вкусные напитки и еда, отличная атмосфера и, конечно же, много классной музыки.

Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 21:00.

Dog Days /facebook.com/events/2939153102805155/

Melada Moar & Nick Zinchenko

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Атмосферный и душевный вечер от певицы Melada Moar и гитариста Николая Зинченко. Сегодня они выступят с программой, в которую вошли легендарные треки культовых исполнителей, среди которых - Lianne la Havas, Jamiroquai, Jimmy Hendrix, Luther Vandross, Any Winehouse, Micheal Jackson и другие.

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 400 гривен.

Soul Favourites /facebook.com/events/942208589585610

Подпольный стендап

И еще одна стендап-вечеринка этой пятницы, на которой можно и отдохнуть после тяжелой недели, и от души посмеяться. Резиденты Подпольного Стендапа приготовили острый, актуальный, жизненный и смешной материал, которым они порадуют на крыше одного из столичных зданий.

Где? Kooperativ (ул. Сечевых Стрельцов, 23А). Начало: 19:30. Цена: от 299 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

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