Лесь Подервянский, Воробушек и откровенная комедия: Чем заняться 16 июля
Сегодняшний четверг в столице наполнен не только теплой и солнечной погодой, а еще и отличными мероприятиями на любой вкус. Так что после рабочего дня можно скрасить свой досуг и сделать этот вечер особенным.
Лесь Подервянский
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Большое выступление знаменитого украинского автора, который со сцены прочитает свои нетленные произведения. Будут самые его лучшие пьесы, а также отрывок из недавно законченной книги Таинственный Амбал.
Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.
Джаз для взрослых
Джаз-шоу с Алексеем Коганом, которое проходит каждый четверг июля. Здесь выступят виртуозные музыканты в незабываемой атмосфере, которые вживую отыграют прекрасную музыку.
Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.
Импровизация Воробушка
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Знаменитый украинский театр абсурда Воробушек сегодня вечером выступит под открытым небом с ярким и смешным шоу. Это - длинная импровизация, которая рассмешит зрителей и позволит отдохнуть им телом и душой, наслаждаясь и выступлением, и видами вечернего Киева.
Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 19:30. Цена: от 300 гривен.
Налево от разлуки, на север от тебя
Остросемейный и трагикомедийный спектакль от Черного Квадрата, который пройдет в автокинотеатре. Но смотреть его можно и из салона автора, и сидя на пуфах. А сам сюжет расскажет о семейной паре, которая вот уже восемь лет жената, но имеет ряд бытовых проблем, которые надо бы решить.
Где? Автокинотеатр Zadniy Rяd (XPark, Парк Дружбы Народов). Начало: 21:00. Цена: от 300 гривен.
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