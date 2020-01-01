Лесь Подервянский, Воробушек и откровенная комедия: Чем заняться 16 июля

Куда пойти сегодня в Киеве

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Чем заняться 16 июля /Depositphotos

Сегодняшний четверг в столице наполнен не только теплой и солнечной погодой, а еще и отличными мероприятиями на любой вкус. Так что после рабочего дня можно скрасить свой досуг и сделать этот вечер особенным.

Лесь Подервянский

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Большое выступление знаменитого украинского автора, который со сцены прочитает свои нетленные произведения. Будут самые его лучшие пьесы, а также отрывок из недавно законченной книги Таинственный Амбал.

Где? Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Лесь Подервянский /facebook.com/events/719503018575318/

Джаз для взрослых

Джаз-шоу с Алексеем Коганом, которое проходит каждый четверг июля. Здесь выступят виртуозные музыканты в незабываемой атмосфере, которые вживую отыграют прекрасную музыку.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Джаз для взрослых /facebook.com/events/1573473106167255/

Импровизация Воробушка

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Знаменитый украинский театр абсурда Воробушек сегодня вечером выступит под открытым небом с ярким и смешным шоу. Это - длинная импровизация, которая рассмешит зрителей и позволит отдохнуть им телом и душой, наслаждаясь и выступлением, и видами вечернего Киева.

Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 19:30. Цена: от 300 гривен.

Воробушек /facebook.com/events/271986237240870/

Налево от разлуки, на север от тебя

Остросемейный и трагикомедийный спектакль от Черного Квадрата, который пройдет в автокинотеатре. Но смотреть его можно и из салона автора, и сидя на пуфах. А сам сюжет расскажет о семейной паре, которая вот уже восемь лет жената, но имеет ряд бытовых проблем, которые надо бы решить.

Где? Автокинотеатр Zadniy Rяd (XPark, Парк Дружбы Народов). Начало: 21:00. Цена: от 300 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/633575680850291/

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