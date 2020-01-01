Живая музыка, кинофестиваль и стендап: Чем заняться 15 июля

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Чем заняться 15 июля /Depositphotos

Половина июля уже позади, как и половина этой недели. И хоть погода меняется и не совсем радует, домой после работы ехать не обязательно. Ведь этот вечер можно скрасить на мероприятиях в столице, информацию о которых мы собрали для вас.

Acoustic Evening

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Совместный концерт джазового саксофониста Николая Ришкова и Кристины Кирик, которая играет на контрабасе и бас-гитере. И в этот раз можно будет услышать их авторский материал с альбома, а также джазовые стандарты.

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Джаз /facebook.com/events/584508845557557

Фестиваль французских комедий

Кинофестиваль Ukrsibbank film fest начался 14 июля и продлиться до 24 числа этого же месяца. Здесь можно абсолютно бесплатно посмотреть такие французские комедии, как Возьми меня штурмом, Мадам, Праздничное настроение и Эдмон. И все это в онлайн-режиме.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/610307509865500). Начало: в любое время. Требуется предварительная регистрация.

Кинофестиваль /facebook.com/events/610307509865500/

Подпольный стендап

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Комики из Подпольного все чаще и чаще выступают после карантина, а уже в эту среду проведут вечер смелой комедии. На сцену выйдут комики Юра Коломиец, Антон Тимошенко, Сергей Липко, Сергей Чирков и Свят Загайкевич.

Где? 3B Republic (ул. Г. Кирпы, 5б). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/278479983358631/

Цветочное сафари

Все еще продолжается и масштабная выставка цветов под открытым небом в самом сердце столицы. На ней можно насладиться объемными 3D-фигурами животных в цветочных композициях, а также провести время на местах для отдыха.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Цветочное сафари /facebook.com/spivochepole

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