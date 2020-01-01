Парадоксальная комедия, джаз для взрослых и стендап: Чем заняться 9 июля

Поделись







Чем заняться 9 июля /Depositphotos

Спектакль со звездными актерами, стендап на ВДНХ, джазовое шоу или гитарная вечеринка - что-нибудь из этого гарантированно может сделать вечер сегодняшнего четверга намного лучше. Мы уже собрали о мероприятиях всю информацию, нужно только выбрать и построить планы.

Муж моей жены

Читай также: В Сеть слили зрелищный кадр из фэнтези Охотник на Монстров

Спектакль в жанре парадоксальной комедии, сюжет которой рассказывает историю о мужчине, ждущего приезда своей супруги. Но внезапно к нему в дверь звонит другой человек, выдающий себя за родственника. Но на самом деле он - муж его жены. Главные роли здесь сыграли Олеся Жураковская, Владимир Горянский и Дмитрий Лаленков.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 19:00. Цена: от 400 гривен.

Спектакль /facebook.com/events/2676053959330785/

Подпольный стендап

А на этом мероприятии можно отдохнуть душой и телом, зарядившись огромной дозой юмора. Ведь на сцену выйдут комики из Подпольного Стендапа, которые поговорят о важном, актуальном, приправив все это отличными шутками.

Где? ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1, Сад гамаков). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/undergroundstandupkiev/

Джаз для взрослых

Читай также: Комментарий под клипом Билли Айлиш установил рекорд YouTube

Теперь джазовые шоу с Алексеем Коганом будут проходить в столице каждый четверг. А это значит, что у всех ценителей прекрасной музыки есть возможность насладиться ею вживую, расслабиться после тяжелого дня и просто хорошо провести время в отличной атмосфере.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Джаз-шоу /facebook.com/events/1573473106167255/

Гитарная вечеринка

Живая музыка, отличная погода, красивые виды и костер - все это на гитарной вечеринке, где на мини-сцене будут петь самые разные песни. А вот гости смогут разместиться на пуфах, попивать напитки и наслаждаться романтикой вечера.

Где? X-Park (Парк Муромец). Начало: 20:00. Вход свободный.

Гитарная вечеринка /facebook.com/events/555939908420376/

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп дал показания против Эмбер Херд в суде