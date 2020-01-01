Выставка, панорама Киева и сексуальная комедия: Чем заняться 8 июля

Поделись







Чем заняться 8 июля /Depositphotos

Неделя продолжает идти своим чередом, дни наполняются разными делами, работой и прочими вещами. А вот свободные летние вечера можно проводить на мероприятиях, информацию о которых мы традиционно собрали для вас.

Topless. Все Включено

Читай также: Брэд Питт сыграет главную роль в боевике о наемниках

Спектакли от Черного Квадрата возвращаются на сцены киевских заведений. И уже сегодня можно насладиться сексуальной и горячей комедией, которая рассказывает откровенную историю троих друзей, уехавших праздновать Новый год в теплые края, чтобы устроить секс-марафон.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Черный Квадрат /facebook.com/events/2782469698650876/

Цветочное сафари

До конца этого месяца продлиться масштабная выставка цветов на Певчем поле. Ее главными героями стали объемные фигуры животных в цветочных композициях, а кроме этого здесь есть зоны для отдыха, фотозоны и прочее.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Цветочное сафари /facebook.com/spivochepole

Панорама Киева

Читай также: Сталлоне выпустит новую версию культового Рокки 4

В теплые дни и вечера можно также устроить для себя часовую прогулку по Днепру. Ее маршрут начинается с Речного вокзала, проходит вдоль по Набарежному шоссе до моста Патона, и обратно. И за этот путь гостям открываются красивые виды на архитектуру, исторические памятники и природу столицы.

Где? Причал (Речной вокзал). Время: 11:00 - 22:00. Цена: от 83 гривен.

Панорама Киева /Depositphotos

Быть снизу

Еще один сегодняшний спектакль, но на этот раз от Дикого театра. Он рассказывает о трех очень разных женщинах, которые встретились на семинаре, где учат быть счастливыми. Реклама обещает научить их делать все, чтобы нравиться мужчинам, но в реальности все окажется совсем другим.

Где? Freedom Hall (ул. Кирилловская, 134). Начало: 20:00. Цена: от 375 гривен.

Быть снизу /facebook.com/events/220955802657556/

Ранее сообщалось о том, что комментарий из трех слов под клипом Билли Айлиш установил рекорд YouTube