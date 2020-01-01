Бумбокс, Alyona Alyona и джаз-шоу: Чем заняться 7 июля

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Чем заняться 7 июля /facebook

Этот вторник может порадовать несколькими мероприятиями и в самом Киеве, и в режиме онлайн. Вам лишь остается выбрать то, что больше по душе, и то, что сможет скрасить ваш досуг максимально ярко.

Atlas Weekend

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Да, в этом году AW отменили из-за пандемии коронавируса, но фестиваль все же пройдет в онлайн-формате. В течение четырех дней (7, 10, 11 и 12 июля) организаторы будут устраивать настоящие музыкальные праздники, а уже сегодня на Хит ФМ (и на YouTube) состоится live-выступление группы Бумбокс и рэп-звезды Alyona Alyona.

Где? Радио Хит ФМ и YouTube (youtu.be/0P1D0tz1NVA). Начало: 20:00.

Atlas Weekend /Скриншот с YouTube

Dennis Adu Quintet

А это большое джазовое шоу пройдет уже в самой столице - точнее, в одном из лучших ее клубов. На сцену выйдут Dennis Adu Quintet с особенной программой Influences. По словам фронтмена, в ней собрана музыка о личностях и о местах, которые на него так или иначе повлияли.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 350 гривен.

Dennis Adu Quintet /facebook.com/events/268019921133128/

Carbon Art Lito

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Это - серия летних мероприятий, посвященных искусству новых медиа, которые пройдут в режиме онлайн. Начинаются они прямо сегодня, и уже в этот вечер состоится увлекательный лектор от спикеров в сфере искусства новых медиа.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/549543119049134). Начало: 19:00. Требуется предварительная регистрация.

Carbon Art Lito /facebook.com/events/549543119049134/

Ранее сообщалось о том, что Дурнев и Alyona Alyona оценили легендарный ресторан украинской кухни