Лето на ВДНХ, стендап и цветочное сафари: Чем заняться 6 июля

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Чем заняться 6 июля /Depositphotos

Стартует новая неделя, а значит, что пришло время возвращаться к работе и прочим делам. Но их нужно чередовать с отдыхом, тем более, что в Киеве уже проходит множество различных мероприятий. И мы по традиции собрали лучшие из них.

Подпольный стендап на пляже

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Лето, Днепр, красивые виды, отдых - всем этим можно насладиться уже сегодня. Но главным мероприятием станет выступление резидентов Подпольного стендапа. Комики приготовили смешной и актуальный материал, а зрителям остается только расслабиться и получать удовольствие.

Где? ЮБК (Труханов остров). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/604258503614105/

Лето на ВДНХ

Летом на ВДНХ можно отлично проводить время, гуляя, радуясь хорошей погоде, посещая тематические парки, выставки и просто устраивая пикники. А еще есть возможность взять в прокат велосипед или самокат, а также сходить в бары или рестораны.

Где? ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). Время: 10:00 - 22:00.

Лето на ВДНХ /facebook.com/events/544218439594475

Цветочное Сафари

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Масштабная выставка цветов проходит в сердце Киева аж до конца этого месяца. Увидеть здесь можно объемные фигуры самых разных животных в окружении цветочных композиций. Но гостей ждут еще и яркие фотозоны, а также места для отдыха.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Цветочное сафари /facebook.com/events/1167884856895968/

Панорама Киева

Летняя пора открывает возможности прогулок по Днепру, во время которых можно насладиться красотами столицы. В течение часа взору посетителям будут открываться здания Подола, купола старинных храмов, исторические памятники, мосты и просто природа Киева.

Где? Речной вокзал. Время: 10:00 - 22:00. Цена: от 83 гривен.

Панорама Киева /Depositphotos

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