Живая музыка, театр и вечеринки в Киеве: Чем заняться 3 июля

Поделись







Чем заняться 3 июля /Depositphotos

Еще одна неделя заканчивается, а скрасить пятничный досуг можно в кинотеатре, на прогулках или же на мероприятиях в столице. И, если вам по душе последний вариант, то именно для вас по традиции собрали лучшие события этого вечера.

Ритмы лета с Dudu Band & Gagarin Project

Читай также: Появились впечатляющие постеры шпионского триллера Довод

Большое пятничное мероприятие, которое пройдет в атмосфере тусовок и отдыха на берегу Днепра. А вот за музыку сегодня отвечают DJ Moojev, а также Dudu Band и Gagarin Project, которые порадуют живым звучанием.

Где? X-PARK (Парк Муромец). Начало: 17:00. Цена: от 350 гривен.

Ритмы лета /facebook.com/events/2190854007714288/

Alchemist Birthday Weekend

Праздник, который продлится два дня в одном из киевских заведений, где можно будет оторваться от души после тяжелой недели. Кроме этого, здесь будут музыкальные гости - REFUNKTION, а также диджеи TIMAN и Vlad Fisun.

Где? Alchemist Bar (ул. Шота Руставели, 12). Начало: 19:00.

Alchemist Birthday Weekend /facebook.com/events/404530037123061/

Медведь и признание

Читай также: Вышел трейлер боевика Выбивая Долги

Наконец-то свои двери открывают и театры, а уже сегодня можно посмотреть спектакль Медведь и Признание, основанного на пьесах Антона Чехова. Главные роли исполняют Алексей Вертинский, Кристина Синельник, Валерий Шалыга и другие.

Где? City Beach Club (ул. Антоновича, 176). Начало: 20:00. Цена: от 600 гривен.

Театр /facebook.com/events/275036210406586/

Dog Days

И еще одна вечеринка в сердце столицы, которая проходит каждую пятницу в HVLV. Здесь можно и отдохнуть, и потанцевать, и насладиться музыкой с классной атмосферой, а также попробовать вкусные напитки и еду.

Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 22:00.

Dog Days /facebook.com/events/2939153102805155

Ранее сообщалось о том, что фестиваль Comic Con Ukraine-2020 отменили - он пройдет в 2021-ом