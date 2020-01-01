Стендап, гитарная вечеринка и джаз-шоу: Чем заняться 2 июля

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Чем заняться 2 июля в Киеве /Depositphotos

Вот и настал тот самый четверг, когда в Украине открываются кинотеатры и начинают возвращаться культурные и массовые мероприятия. И мы по традиции рассказываем, как можно качественно скрасить вечер этого четверга в Киеве.

Джаз для взрослых

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Джазовые шоу с Алексеем Коганом уже давно стали культовыми, а сегодня они возвращаются в один из лучших клубов столицы. Это будет камерный формат для ценителей жанра, где виртуозные музыканты выступят с отличной программой, а также расскажут потрясающие истории.

Где? Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4). Начало: 19:00. Цена: от 390 гривен.

Джаз /facebook.com/events/1573473106167255/

Гитарная вечеринка

Еще одна вечеринка под открытым небом в Киеве в большом парке. Здесь будет теплая атмосфера, костер, вид на воду, мини-сцена и живая игра на гитаре. Все для отличного отдыха, романтики и наслаждения!

Где? Спортивно-развлекательный комплекс X-PARK (Парк Муромец). Начало: 20:00. Вход свободный.

Вечеринка /facebook.com/events/555939908420376/

Стендап. Проверка материала

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Комики тоже выходят из карантина и начинают выступать перед живыми людьми под одной крышей. У них накопилось много нового острого, актуального и смешного материала, который они сегодня представят впервые.

Где? Арт-клуб Теплый Ламповый (ул. Омеляновича-Павленко, 4/6). Начало: 19:00. Вход свободный.

Стендап /facebook.com/events/3764137920295696/

Антон Саенко. Мираж

Новая выставка парадоксального художника Антона Саенко, которая входит в серию мероприятий The Naked Statement. И здесь будут представлены его свежие и необычные работы, о которых также можно будет узнать много всего интересного.

Где? The Naked Bar (ул. Рейтарская, 21/13). Время: 11:00 - 20:00. Вход свободный.

Марево /facebook.com/events/290852461964813

Ранее сообщалось о том, что были названы новые даты выхода фильмов Мулан, Довод и Приключения Била и Теда