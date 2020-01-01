Джаз-концерт, тусовка и выставка картин: Чем заняться 1 июля

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Чем заняться 1 июля /Depositphotos

В эту среду у киевлян и гостей столицы есть возможность посетить различные мероприятия в городе. Однако, если вы все же выбираете остаться дома, то в этот вечер можно попасть и на онлайн-концерт. И мы по традиции собрали информацию о лучших сегодняшних событиях.

Acoustic Evening

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Сегодня в одном из киевских заведений пройдет акустический джаз-концерт. Поэтому здесь можно насладиться особой атмосферой и живой игрой на музыкальных инструментах. Но стоит поспешить, ведь количество мест ограничено!

Где? Old Fashioned Bar (ул. Воздвиженская, 32). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Acoustic Evening /facebook.com/events/398244194455813/

Луладжа Олеговна Evening

Можно просто пойти в отличный бар и скрасить вечер среды хорошим времяпровождением, а можно посетить тусовку в Who&Why. Drinkery. Именно там будет наливать звезда Instagram, цыганка-предсказательница Луладжа Олеговна, которая каждый коктейль зарядит на любовь, удачу, приворот, деньги и многое другое.

Где? Who&Why. Drinkery (ул. Ярославов Вал, 21/20). Начало: 19:30.

Тусовка /facebook.com/events/268422670906087/

Дарья Фомина и Юлия Жемчугова. Онлайн-концерт

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От классики до рока - такое название получил сегодняшний концерт двух талантливых музыканток, который пройдет в онлайн-пространстве. Они сыграют на флейте и фортепиано самые разные произведения со страницы их любимого проекта.

Где? Детали в Facebook (facebook.com/events/253685025860993). Начало: 18:00.

Онлайн-концерт /facebook.com/events/253685025860993/

Зарешеченное искусство

В эту среду также можно посетить выставку картин из личной коллекции семьи Порошенко. На ней представлено 43 произведения живописи и графики от различных мастеров с мировыми именами, среди которых - Иван Айвазовский, Казимир Малевич, Лука Джордано и другие.

Где? Музей Ивана Гончара (ул. Лаврская, 19). Время: 10:00 - 18:00. Вход свободный.

Выставка картин /facebook.com/events/732391727507560/

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