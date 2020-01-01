Цветочное сафари, выставка картин и кино под открытым небом: Чем заняться 30 июня

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Чем заняться 30 июня /Depositphotos

Новая рабочая неделя начинается сегодня после трехдневных праздничных выходных. Уже в ближайшие дни откроются кинотеатры и начнутся массовые культурные мероприятия, а сегодня можно сходить в автокинотеатр, на фестиваль цветов или же посетить выставку картин.

Цветочное Сафари

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Масштабная выставка цветов в самом сердце Киева продолжается и на этой неделе. На ней показано множество объемных 3D-фигур диких животных в окружении цветочных композиций. А кроме этого, гости могут посетить места для отдыха и яркие фотозоны.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Выставка цветов /facebook.com/events/1167884856895968/

Автокинотеатр

Пока все мы ждем открытия кинотеатров 2-го июля посмотреть фильмы на большом экране под открытым небом стоит уже сегодня. Сделать это можно на личном авто, а показывать сегодня будут ленты Безумные каникулы (21:00) и Кто тебе доктор? (23:20).

Где? Unit City (ул. Дорогожицкая, 3). Цена: от 200 гривен.

Кино /facebook.com/events/296583191385075/

Зарешеченное искусство

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Это - выставка картин из приватной коллекции Петра и Марины Порошенко. На ней представлены 43 произведения живописи и графики всемирных мастеров, которые имеют отношение к Украине. Среди них - Казимир Малевич, Иван Айвазовский, Лука Джардано, Вильгельм Велтен и другие.

Где? Музей Ивана Гончара (ул. Лаврская, 19). Время: 10:00 - 18:00. Вход свободный.

Выставка картин /facebook.com/events/732391727507560/

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