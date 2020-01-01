Цветочное сафари, выставка картин и кино под открытым небом: Чем заняться 30 июня
Новая рабочая неделя начинается сегодня после трехдневных праздничных выходных. Уже в ближайшие дни откроются кинотеатры и начнутся массовые культурные мероприятия, а сегодня можно сходить в автокинотеатр, на фестиваль цветов или же посетить выставку картин.
Цветочное Сафари
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Масштабная выставка цветов в самом сердце Киева продолжается и на этой неделе. На ней показано множество объемных 3D-фигур диких животных в окружении цветочных композиций. А кроме этого, гости могут посетить места для отдыха и яркие фотозоны.
Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.
Автокинотеатр
Пока все мы ждем открытия кинотеатров 2-го июля посмотреть фильмы на большом экране под открытым небом стоит уже сегодня. Сделать это можно на личном авто, а показывать сегодня будут ленты Безумные каникулы (21:00) и Кто тебе доктор? (23:20).
Где? Unit City (ул. Дорогожицкая, 3). Цена: от 200 гривен.
Зарешеченное искусство
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Это - выставка картин из приватной коллекции Петра и Марины Порошенко. На ней представлены 43 произведения живописи и графики всемирных мастеров, которые имеют отношение к Украине. Среди них - Казимир Малевич, Иван Айвазовский, Лука Джардано, Вильгельм Велтен и другие.
Где? Музей Ивана Гончара (ул. Лаврская, 19). Время: 10:00 - 18:00. Вход свободный.
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