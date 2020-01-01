Вечеринка, театр и кино под открытым небом: Чем заняться 25 июня

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Чем заняться 25 июня /Depositphotos

Уже совсем скоро откроются театры, кинотеатры, начнут возобновляться прочие культурные мероприятия. Но и сейчас есть, где отдохнуть. И сделать это можно, не выходя из дома, в онлайн-пространстве или же под открытым небом в Киеве.

Красное, черное и снова красное

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Вчера мы уже писали о премьере этого спектакля, но он будет показан и сегодня. Это - украинский вестерн от Дикого театра, в котором рассказывается об идейном анархисте и его компаньоне, которые должны привести ценный ящик, однако он попадает в руки врага.

Где? Мамаева Слобода (ул. Михаила Донца). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Спектакль-вестерн /facebook.com/events/275351973817081/

True Music Live

Каждый четверг в онлайн-пространстве проходит музыкальная вечеринка, на которой отыгрывает сеты диджеи из исторических локаций Украины, а также из Барселоны. И сегодня пройдет очередной стрим с классной музыкой, который скрасит вечер этого четверга.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/299267517904995). Начало: 18:00.

Вечеринка /facebook.com/events/299267517904995/

Автокинотеатр

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Можно еще неделю ждать открытия кинотеатров некоторых сетей, а можно уже сегодня сесть в машину и отправиться в автокинотеатр. Сегодня под открытым небом пройдут показы двух лент - Зов предков (21:00) и Плейбой под прикрытием (23:30). Смотреть их можно только из салона авто, а звук будет транслироваться по FM-волнам.

Где? Unit City (ул. Дорогожицкая, 3). Начало: 21:00 и 23:30. Цена: от 200 гривен.

Кино /facebook.com/events/296583191385075/

Ранее сообщалось о том, что украинский сериал о жизни после карантина покорил тренды YouTube