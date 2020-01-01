Кинофестиваль, Нариман Алиев и Цветочное сафари: Чем заняться 23 июня

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Чем заняться 23 июня /Depositphotos

Эфир с украинским режиссером, онлайн-кинофестиваль, масштабная выставка цветов - все это сегодня пройдет как в самом Киеве, так и в прямых эфирах. И об этих мероприятиях рассказывает редакция сайта Afisha.bigmir.net.

Цветочное сафари

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На Певчем поле уже открылся большой фестиваль цветов, на котором можно насладиться множеством экспонатов из цветочных композиций и 3D-фигур. А кроме этого здесь есть множество ярких фотозон, зоны отдыха и многое другое.

Где? Певчее поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Цветочное сафари /facebook.com/events/1167884856895968/

WebKAMA Talks

Сегодня в рамках серии онлайн-встреч с КАМА пройдет беседа с украинским режиссером Нариманом Алиевым. Он расскажет о своих работах, о полнометражной ленте Домой, а также ответит на вопросы зрителей.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/263103884934231). Начало: 19:30. Требуется предварительная регистрация.

WebKAMA Talks /facebook.com/events/263103884934231/

Неделя швейцарского кино

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Масштабный онлайн-кинофестиваль швейцарского кино, одной из основных тем которого в этом году является гендерное равенство, продолжается в Сети. У зрителей все еще есть шансы насладиться несколькими картинами из Швейцарии, которые демонстрируется в оригинале с украинскими субтитрами.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2628533424083598). Начало: в любое время.

Кинофестиваль /facebook.com/events/2628533424083598/

Ранее сообщалось о том, что Роберт Дауни-младший может появиться в новых Пиратах Карибского моря