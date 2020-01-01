Стендап на пляже, выставка цветов и кино: Чем заняться 22 июня

Куда пойти и чем заняться в начале новой недели

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Чем заняться 22 июня /Depositphotos

Начинается очередная новая неделя, и очень важно не забывать, что работу и прочие важные дела все же нужно чередовать с отдыхом. И устроить его себе можно уже сегодня, как в онлайн-пространстве, так и непосредственно в Киеве.

Подпольный Стендап на пляже

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Многие из нас соскучились по мероприятиям на открытом воздухе, тем более, что сейчас самая подходящая для этого погода. И уже сегодня пройдет юмористическое шоу от комиков из Подпольного Стендапа на Южном Берегу Киева.

Где? ЮБК (Труханов Остров). Начало: 20:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/295565518267099/

Цветочное Сафари

На Певчем Поле в столице начался фестиваль цветов. И в этот раз он удивляет объемными 3D-фигурами, яркими фотозонами, местами для отдыха и многим другим, что поможет вам скрасить летние дни.

Где? Певчее Поле (ул. Лаврская, 33). Время: 10:00 - 20:00. Цена: от 100 гривен.

Цветочное Сафари /facebook.com/events/1167884856895968/

Неделя швейцарского кино

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Мы уже писали об этом кинофестивале, проходящем в онлайн-режиме. И он продолжается до конца недели, поэтому у всех желающих можно насладиться лентами, тематика которых на сей раз - гендерное равенство.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2628533424083598). Начало: в любое время.

Кино /facebook.com/events/2628533424083598/

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