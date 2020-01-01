Вечеринки в Киеве, музыка и кинофестиваль: Чем заняться 19 июня
Неделя заканчивается, а подвести под ней черту можно (а иногда даже и нужно) хорошим и качественным отдыхом. Музыка, тусовки, кинопросмотры - выбирать только вам, а мы по традиции собрали информацию о лучших сегодняшних событиях.
Dog Days
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Продолжение серии вечеринок в Киеве на летней террасе популярного заведения. Здесь будет отличная музыка, танцы, вкусные напитки и еда, летнее настроение и, конечно же, тусовки до рассвета.
Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 22:00.
Неделя швейцарского кино
Еще один кинофестиваль в режиме онлайн, который может посетить любой желающий. Здесь уже в четвертый раз будут представлены новые фильмы из Швейцарии, большинство из которых рассказывают о гендерном равенстве. Программа начинается сегодня и продлится до 28-го июня.
Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/2628533424083598). Начало: в любое время.
Disco 90
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Еще одна сегодняшняя тусовка в столице, которая пройдет под музыку 90-х на летней террасе большого парка. Здесь можно забронировать столик, чтобы провести эту пятницу с весельем, отличным настроением и отрывом!
Где? X-Park (Парк Дружбы Народов). Начало: 20:30.
Ранее сообщалось о том, что у Netflix потребовали добавить дубляж и субтитры на украинском языке