Mirele, НеСпектакль и лекция: Чем заняться 17 июня

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Чем заняться 17 июня /Depositphotos

В самой средине рабочей недели очень важно дать себе отдохнуть и перезагрузиться. И в этот раз это можно сделать как в онлайн-пространстве, так и на мероприятиях в Киеве, информацию о которых мы по традиции собрали для вас.

Mirele

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Бывшая участница популярного дуэта МЫ Ева Краузе сегодня даст большой сольный концерт. Именно на нем она презентует свой новый проект под названием Mirele в прямом эфире, который станет новой вехой в ее творчестве.

Где? Онлайн-платформа Lookport (lookport.live/live/mirele). Начало: 19:00.

MIRÈLE /instagram.com/fraukrauze/

День/Тень

НеСпектакль - это вечер в квартире, где не будет сцены и декораций, зато будет небольшое количество людей и Павел Алдошин. Именно его истории, которая будет рассказана с помощью музыки и стихов, посвящено это мероприятия.

Где? Uzahvati (перекресток ул. Антоновича и ул. Саксаганского). Начало: 21:00.

НеСпектакль /facebook.com/events/701274517317482/

Онлайн-лекция: Сторителлинг для бренда

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На сегодняшней лекции, которую проведет спикер Ульяна Куликова, можно узнать о том, как начать писать истории, где брать идеи и как это все оформить. Это будет интересно тем, кто хочет основать свой бренд, открыть бизнес или стартап, уже имеет свой проект или просто желает научиться красиво писать.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/257243655510437). Начало: 19:00. Цена: от 250 гривен.

Лекция /facebook.com/events/257243655510437/

Ранее сообщалось о том, что Оскар-2021 перенесли на два месяца