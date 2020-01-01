Алексей Вертинский, онлайн-концерт и Dakh Daughters: Чем заняться 16 июня

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Чем заняться 16 июня /Depositphotos

Неделя продолжается, а вместе с ней продолжаются и мероприятия. Сегодняшние концерты, спектакли и прочее пройдут только в Сети, поэтому после тяжелого дня можно зайти на стрим и с радостью провести свой досуг.

Мистер Баттерфляй

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Онлайн-спектакль от театра Актер с Алексеем Вертинским в главной роли. Сюжет рассказывает о людях, которые хотят попасть на работу в престижную IT-компанию. Они должны пройти собеседование в Zoom с некоторыми испытаниями, после которых выберут только одного.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/teatractor). Начало: 20:00. Цена: от 300 гривен.

Мистер Баттерфляй /facebook.com/events/2817126198415675/

Лукачева, Чернышова и Середин дома.live

Серия онлайн-концерт дома.live (вдома.live) продолжается, и сегодня сыграют вживую в прямом эфире трио музыкантов Лукачева, Чернышова и Середин. Этот вечер должен был пройти с Русланом Егоровым, сердце которого остановилось несколько дней назад. Поэтому все собранные деньги будут отправлены его семье.

Где? Стрим-сервис Vdoma.Live (vdoma.live/events/lcs-live). Начало: 18:00.

Концерт /facebook.com/events/644422909481954/

Дегустация книг

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Это мероприятие проходит с участницами коллектива Dakh Daughters каждый вторник. На нем они читают во время трансляций отрывки из книг, которые помогут открыть зрителям волшебный мир литературы.

Где? YouTube-канал группы (youtu.be/xF1giHrUR-M). Начало: 20:00.

Дегустация книг /Скриншот с YouTube

Супермама - Это я

Антимарафон для мам, которые продлится в течение нескольких дней. На нем будут: занятия с фитнесс-тренером, готовка вместе с финалистом МастерШеф Владиславом Мацкевичем, секреты от женского психолога, а также множество других лекций и мастер-классов.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/1165871423750495). Начало: 16:00. Цена: от 129 гривен.

Антимарафон /facebook.com/events/1165871423750495/

Ранее сообщалось о том, что были названы новые даты выхода Матрицы 4 и Чудо-Женщины 2