Антимарафон, Сальвадор Дали и культурные события: Чем заняться 15 июня

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Чем заняться 15 мая /Depositphotos

Новая летняя неделя не может начаться без разнообразных мероприятий. Их сегодня не так много, как хотелось бы, но зато можно посетить некоторые в прямых эфирах, а некоторые - в Киеве.

Супермама - это я

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Антимарафон в режиме онлайн, который будет насыщен разными событиями. Здесь можно посетить эфир с финалистом МастерШефа Владиславом Мицкевичем, тренировку онлайн, послушать секреты от женского психолога, узнать, как избавиться от детских истерик, а также многое другое.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/1165871423750495). Начало: 16:00. Цена: от 129 гривен.

Антимарафон /facebook.com/events/1165871423750495/

Выставка Сальвадора Дали

Шаловливые сны Пантагрюеля - такое название носит выставка гравюр великого художника Сальвадора Дали. Там представлено пятьдесят образцов, подписанных и пронумерованных лично самим сюрреалистом. И они дополняют серию работ Дали о человеческих пороках.

Где? Золотое Сечение (ул. Леонида Первомайского, 4). Время: 11:00 - 18:00.

Выставка Дали /facebook.com/events/589073168672115/

Культурное события онлайн. Разговор

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Андрей Зоин, Ольга Райтер и София Челяк сегодня станут участниками онлайн-разговора о культурных событиях онлайн. Они - представители индустрий кино, музыки и литературы, которые поговорят о формировании программы в условиях пандемии, о работе организаторов, а также о возможностях режима онлайн.

Где? Facebook Wiz-Art (facebook.com/earthshakingfilms). Начало: 18:30.

Разговор онлайн /facebook.com/events/683352732457244/

Ранее сообщалось о том, что вышел волнующий трейлер фильма 7500 о захвате самолета террористами