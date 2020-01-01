Ария, Pain и тусовки в Киеве: Чем заняться 12 июня

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Чем заняться 12 июня /Depositphotos

Неделя подходит к концу и отметить пятницу можно, посетив одни из первых летних тусовок в столице, которые пройдут на открытом воздухе. А кроме этого, в онлайн-пространстве сегодня пройдет несколько громких концертов звездных артистов, которые точно сделают этот вечер хотя бы чуточку лучше!

Ария

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Большой сольный концерт легендарной группы, который пройдет в прямом эфире. Музыканты исполнят вживую свои главные хиты и пообщаются со зрителями, которым, в свою очередь, остается только дождаться выступления и насладиться им.

Где? YouTube-канал группы (youtube.com/channel/UC9GpCtyxsW6zTm2u_7LTt9Q). Начало: 16:00.

Ария /instagram.com/aria.russia/

Dog Days

Это долгожданное мероприятия открывает серию тусовок в столице под открытым небом. Будет множество напитков, кухня, музыка, танцы и отрыв, которые пройдут еще не раз в течение лета. Количество мест ограничено, так что стоит поспешить!

Где? HVLV (ул. Верхний Вал, 18). Начало: 22:00.

Dog Days /facebook.com/events/2939153102805155/

Pain

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Еще один пятничный концерт в режиме онлайн, но на этот раз от всемирно известного шведского коллектива Pain. Они готовы взорвать эфир мощным металлом, а кроме этого еще и проведут экскурсию по своей студии.

Где? Платформа Lookport (lookport.live/live/pain). Начало: 19:00.

Pain /Wikipedia

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