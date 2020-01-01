Концерт, вечеринка и актерское мастерство: Чем заняться 11 июня

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Чем заняться 11 июня /Depositphotos

Неделя идет своим чередом, а жаркие летние дни можно скрасить концертами, вечеринками, разными мастер-классами и курсами. Конечно, почти что все они все еще проходят в режиме онлайн, поэтому посещать их можно прямо из дому.

True Music Live

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Серия музыкальных мероприятий от Radio Intense та SVET, которые проходят в прямых эфирах каждый четверг. Уже сегодня радовать музыкой будут украинские артисты Xenia, Beat Inside, а также Lirity.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/299267517904995). Начало: 18:00.

True Music Live /facebook.com/events/299267517904995/

Сіроп и ducя

Совместный онлайн-концерт белорусского рэпера и певицы, который пройдет на YouTube. Они споют свои песни, пообщаются со зрителями, а главное, что порадуют качественным акустическим звучанием.

Где? YouTube-канал Сіроп (youtu.be/0uxZBeCc1hs). Начало: 20:00.

Сіроп и ducя /Скриншот с YouTube

Актерское мастерство

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Курс актерского мастерства online, который поможет обрести лучшую версию себя и выйти из комфорта. Здесь можно освоить актерско-психологические техники, ораторское искусство, основы импровизации и поработать с пластикой тела.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/380993996150582). Начало: 19:00. Цена: от 1800 гривен за курс.

Курс актерского мастерства /facebook.com/events/380993996150582/

Ранее сообщалось о том, что Моргенштерн и Элджей возглавили YouTube-тренды с новым треком