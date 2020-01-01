Anacondaz, Media Boost и Лето на ВДНХ: Чем заняться 10 июня

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Чем заняться 10 августа /Depositphotos

Полноценное жарко лето уже пришло, однако проводить вечера после работы и прочих дел все еще можно как и в онлайн-пространстве, где проходит множество мероприятий, так и в столице. И мы по традиции рассказываем, чем можно заняться в эту среду.

Лето на ВДНХ

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С приходом теплой поры приходит и новый сезон в киевском ВДНХ. Здесь можно взять напрокат велосипед, самокат, посетить тематические парки и просто-напросто прогуляться по большой территории на свежем воздухе, устроить пикник и заглянуть на разные выставки.

Где? ВДНХ (пр. Ак. Глушкова, 1). Время: 10:00 - 21:00.

Лето на ВДНХ /facebook.com/vdngkyiv/

Anacondaz

Знаменитая группа сегодня даст большой онлайн-концерт в прямом эфире. Будут все их хиты, много драйва, а также общение со зрителями. Но еще одной изюминкой шоу станет то, что оно пройдет в формате VR360.

Где? Детали в соцсетях группы (instagram.com/rap_anacondaz). Начало: 20:00.

Anacondaz /instagram.com/rap_anacondaz

Media Boost: Аналитика

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А это событие, которое также состоится в Сети, посвящено цифровым коммуникациям. Сегодня пройдет третий воркшоп, на котором зрителям расскажут о том, как цифровая аналитика помогает удерживать аудиторию, как разобраться с цифровыми данными, на что ориентироваться, какие инструменты для отслеживания показателей лучшие и многое другое.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/274760190367481). Начало: 18:00. Требуется предварительная регистрация.

Media Boost /facebook.com/events/274760190367481/

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