Dakh Daughters, разговоры о кино и взрослая комедия: Чем заняться 9 июня

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Чем заняться 9 июня /Depositphotos

Новая рабочая неделя начинается со вторника после праздничных выходных. Конечно, после тяжелого дня уже можно посещать летние террасы заведений и просто гулять по городу, но большая часть мероприятия все еще проходит в Сети. И мы собрали лучшие из сегодняшних.

WebKAMA Talks: Владимир Яценко

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Новая онлайн-встреча в рамках серии мероприятий от KAMA. Сегодня гостем часового стрима станет украинский продюсер Владимир Яценко, который работал над фильмами Домой и Атлантида. И он расскажет много интересных деталей об отечественном кино.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/events/298706227798008). Начало: 19:30. Требуется регистрация.

WebKAMA Talks /facebook.com/events/298706227798008/

Дегустация книг с Dakh Daughters

Участницы самого популярного украинского фрик-кабаре Dakh Daughters на этот раз дадут не концерт во время онлайн-трансляции, а поговорят о книгах. Они почитают отрывки из разных произведений, которые помогут зрителю прикоснуться к волшебному миру литературы.

Где? YouTube-канал группы (youtu.be/qNEMqtHYvDk). Начало: 20:00.

Дегустация книг /facebook.com/events/188213599104963/

Раздевайся - поговорим

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Наверняка, многие соскучились и по спектаклям, один из которых можно посетить уже сегодня вечером, не вставая с дивана. Столичный театр Тысячелетие организовывает стрим, на котором покажут хитовую комедию для взрослых, где есть место и буре эмоций, и хитросплетениям, и самым разным ситуациям - от курьезных до серьезных.

Где? Детали на Facebook (facebook.com/1000letie.com.ua). Начало: 19:00. Цена: от 160 гривен.

Театр /facebook.com/1000letie.com.ua/

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер фантастического сериала Страна Лавкрафта