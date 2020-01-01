Acid Dad, выставка и разговоры о сексе: Чем заняться 5 июня

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Чем заняться 5 июня /Depositphotos

Лето продолжается, его первая неделя постепенно подходит к концу, а впереди трехдневные выходные и очередное послабление карантина. Уже можно гулять по улицам и даже посещать некоторые заведения, но основные развлекательные и образовательные мероприятия все еще проходят в Сети. И мы собрали лучшие из сегодняшних.

Фестиваль Gig it Back

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Масштабный инди-фестиваль стартует уже сегодня и будет радовать зрителей по всему миру в течение двух дней. В сегодняшнем лайн-апе: Acid Dad, Parquet Courts, The Germs, Matt FX и многие другие артисты.

Где? Сайт фестиваля (ourhouse.studio/GIG-IT-BACK). Начало: 19:00.

Gig It Back /facebook.com/hooveriii/

Выставка картин про Киев

Знаменитые и близкие к сердцам многих людей места Киева изобразила в своих потрясающих работах художница Анастасия Григорьева. Все ее картины показаны на онлайн-выставке, которая погружают и в историческое прошлое, и в событиях других веков, и просто в красоту нашей столицы.

Где? Сайт Roundme (roundme.com/tour/544241/view/1789781). Начало: в любое время.

Sex Talks

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И сегодня также пройдут традиционные пятничные разговоры о сексе от спикеров Love Space в соцсетях Кураж Базара. Здесь транслируют и концерты, и лекции, и шоу, а в этот вечер откровенно поговорят о сексе и о том, что с ним связано.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.

Sex Talks /instagram.com/kurazh.kyiv/

Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн покорил Сеть клипом, снятым дизайнером Дедпула и Игры Престолов