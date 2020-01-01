The Charlatans, онлайн-экскурсия и Amorphis: Чем заняться 4 июня
Онлайн-мероприятия, проходящие по всему миру, все еще активно продолжаются и радуют миллионы людей. А мы как всегда собрали лучшие из тех, что уже сегодня вечером будут выходить в прямых эфирах.
Тим Берждесс
Читай также: По блокбастеру Аватар могут снять сериал для Disney+
Концерт знаменитого музыканта, который является лидером легендарной группы The Charlatans. Сегодня он выступит сольно в поддержку лондонского концертного зала Royal Albert Hall, на сайте которого споет свои хиты.
Где? Сайт Royal Albert Hall (royalalberthall.com). Начало: 21:30.
Jam session by Bedroom music
На страничке в Instagram Кураж Базара проходит масса всяческих мероприятий, которые всегда находят своего виртуального посетителя. И одним из таких станет сегодняшняя Jam session с живым звучанием, которую проведут Bedroom music.
Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.
Amorphis
Читай также: Время и Стекло объявили новые даты прощальных концертов
И еще одно музыкальное событие этого четверга - большой и мощный концерт знаменитой финской метал-группы Amorphis. Эти музыканты уже давно в строю и разрывают залы. А сегодня можно убедиться, что им под силу максимально порвать и прямой эфир.
Где? Платформа SemiLive (semilive.fi). Начало: 21:00. Цена: от 255 гривен (по курсу евро).
Онлайн-экскурсия
Экскурсия на киевские достопримечательности, которые точно стоит увидеть и узнать побольше, как минимум, в онлайн-среде. В этот вечер поговорят о местах, заслуживающих того, чтобы их посетить сразу же после карантина.
Где? Instagram (instagram.com/travel.as.love). Начало: 20:00.
Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona взорвала YouTube мощным и эмоциональным клипом