The Charlatans, онлайн-экскурсия и Amorphis: Чем заняться 4 июня

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Чем заняться 4 июля /Depositphotos

Онлайн-мероприятия, проходящие по всему миру, все еще активно продолжаются и радуют миллионы людей. А мы как всегда собрали лучшие из тех, что уже сегодня вечером будут выходить в прямых эфирах.

Тим Берждесс

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Концерт знаменитого музыканта, который является лидером легендарной группы The Charlatans. Сегодня он выступит сольно в поддержку лондонского концертного зала Royal Albert Hall, на сайте которого споет свои хиты.

Где? Сайт Royal Albert Hall (royalalberthall.com). Начало: 21:30.

Тим Берждесс /instagram.com/ogenesisrecords

Jam session by Bedroom music

На страничке в Instagram Кураж Базара проходит масса всяческих мероприятий, которые всегда находят своего виртуального посетителя. И одним из таких станет сегодняшняя Jam session с живым звучанием, которую проведут Bedroom music.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 20:00.

Jam session /instagram.com/kurazh.kyiv

Amorphis

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И еще одно музыкальное событие этого четверга - большой и мощный концерт знаменитой финской метал-группы Amorphis. Эти музыканты уже давно в строю и разрывают залы. А сегодня можно убедиться, что им под силу максимально порвать и прямой эфир.

Где? Платформа SemiLive (semilive.fi). Начало: 21:00. Цена: от 255 гривен (по курсу евро).

Amorphis /instagram.com/amorphisband

Онлайн-экскурсия

Экскурсия на киевские достопримечательности, которые точно стоит увидеть и узнать побольше, как минимум, в онлайн-среде. В этот вечер поговорят о местах, заслуживающих того, чтобы их посетить сразу же после карантина.

Где? Instagram (instagram.com/travel.as.love). Начало: 20:00.

Экскурсия /instagram.com/travel.as.love/

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