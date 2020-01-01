Живая музыка, медитация и сказки для взрослых: Чем заняться 3 июня

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Чем заняться 3 июня /Depositphotos

Неделя продолжается и постепенно доходит до средины, большинство людей уже вышли на работу, а значит, что после тяжелого дня полагается и отдых. Скрасить его можно самыми разными делами, в число которых входят и мероприятия. И мы собрали несколько из тех, что сегодня пройдут в прямых эфирах.

Guitar Nights

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Онлайн концерт Андрея Остапенко, на котором можно хорошо провести время с качественной живой музыкой. Именно он является одним из главных классических гитаристов в Украине, а сегодня сыграет множество знаменитых и любимых песен.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/242350673638922). Начало: 20:00. Цена: от 50 гривен.

Guitar Nights /facebook.com/events/242350673638922/

Медитация - это не только оммммм

Лекция Кати Джейкобз в соцсетях Кураж Базар на этот раз будет посвящена медитации. Она расскажет об этой культуре множество вещей, а также о самих упражнениях. Так что будет и познавательно, и полезно, и интересно.

Где? Instagram Кураж Базара (instagram.com/kurazh.kyiv). Начало: 15:00.

Медитация /instagram.com/kurazh.kyiv/

Сказки для взрослых

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Это уже четвертый показ проекта Сказки для взрослых. В этот раз в прямом эфире расскажут о современной Лолите, ее другой версии, той, про которую Набоков рассказывал еще в Швейцарии. И на этом перформансе зритель будет свидетелем того, как рождается театр просто во время стрима.

Где? Детали на Facebook мероприятия (facebook.com/events/234575997660637). Начало: 20:00. Цена: от 150 гривен.

Сказки для взрослых /facebook.com/events/234575997660637/

Чилдрен Кинофест

Популярный фестиваль продолжается аж до конца этой неделе. И на нем все еще можно посмотреть короткометражные фильмы, которые вошли в конкурсную программу (победителя, кстати, выбирают зрители). А вот те, которые остались вне ее, будут демонстрироваться по специальному графику, с которым можно ознакомиться в соцсетях.

Где? Facebook фестиваля (facebook.com/childrenkinofest). Начало: в любое время.

Чилдрен Кинофест /facebook.com/childrenkinofest/

Ранее сообщалось о том, что на протестах в США появились Бэтмен и Джокер